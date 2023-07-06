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В Тюменской области из-за профилактических работ возможны перебои в телевещании

Общество, 17:01 06 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания планируются в Тюменском, Тобольском, Ишимском и Омутинском районах Тюменской области с 17 по 19 июля.

Как сообщает РТРС, это связано с проведением профилактических работ на радиотелевизионных станциях. График работ размещен на сайте в разделе "Кратковременные отключения трансляции" и в кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении "Телегид".

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# РТРС , телевидение

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