В Тюменской области из-за профилактических работ возможны перебои в телевещании

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания планируются в Тюменском, Тобольском, Ишимском и Омутинском районах Тюменской области с 17 по 19 июля.

Как сообщает РТРС, это связано с проведением профилактических работ на радиотелевизионных станциях. График работ размещен на сайте в разделе "Кратковременные отключения трансляции" и в кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении "Телегид".