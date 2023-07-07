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Четыре года тюрьмы грозит тоболяку за кражу золотой цепочки

Происшествия, 18:29 07 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лишение свободы до четырех лет грозит 27-летнему тоболяку за кражу золотой цепочки, сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский".

С заявлением о краже в отделение полиции обратилась 44-летняя жительница Тобольска. Она рассказала, что познакомилась в кафе с молодым человеком. Затем он пошел провожать ее до дома. Около подъезда он сорвал золотую цепочку с ее шеи и убежал. Ущерб собственнице составил 35 тыс. рублей.

Ранее неоднократно судимый 27-летний тоболяк признал свою вину и рассказал, что золото планировал сдать в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В настоящее время задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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