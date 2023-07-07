Житель Тюмени зарезал приятеля в пьяной ссоре

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Уголовное дело возбуждено в отношении 30-летнего жителя Тюмени. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, ночью 6 июля мужчина распивал спиртные напитки с 45-летним приятелем в квартире дома на ул. Геологоразведчиков. Между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. Обвиняемый ножом нанес своему знакомому не менее четырех ударов в ногу. Через непродолжительное время потерпевший от полученных ранений скончался на месте происшествия.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.