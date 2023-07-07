265 детей пострадали за полгода на дорогах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

265 детей в возрасте до 16 лет пострадали в 235 дорожных авариях в Тюменской области за первую половину 2023 года. Один ребенок погиб.

Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер в ходе пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 7 июля.

По его словам, росту числа ДТП с детьми в летний период способствует, в том числе, доступность электросамокатов и велосипедов.

"В этом направлении мы ведем активную работу с общественностью и общеобразовательными учреждениями, самым подробным образом разбираются причины и обстоятельства каждого такого дорожно-транспортного происшествия. Хочу еще раз напомнить всем родителям, что все идет из семьи", - подчеркнул Андрей Миллер.

Николай Ступников