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265 детей пострадали за полгода на дорогах Тюменской области

Общество, 14:26 07 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

265 детей в возрасте до 16 лет пострадали в 235 дорожных авариях в Тюменской области за первую половину 2023 года. Один ребенок погиб.

Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер в ходе пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 7 июля.

По его словам, росту числа ДТП с детьми в летний период способствует, в том числе, доступность электросамокатов и велосипедов.

"В этом направлении мы ведем активную работу с общественностью и общеобразовательными учреждениями, самым подробным образом разбираются причины и обстоятельства каждого такого дорожно-транспортного происшествия. Хочу еще раз напомнить всем родителям, что все идет из семьи", - подчеркнул Андрей Миллер.

Николай Ступников

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# Андрей Миллер , Госавтоинспекция Тюменской области

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