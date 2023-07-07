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На тюменской трассе нарушителя впервые привлекли к ответственности с помощью беспилотника

Общество, 17:23 07 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автоинспекторы Тюменской области используют беспилотные летательные аппараты для выявления нарушителей, выезжающих на встречную полосу движения на федеральных и региональных трассах.

Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер в ходе пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 7 июля.

6 июля впервые с помощью беспилотника на трассе Курган – Тюмень был обнаружен и привлечен к ответственности 37-летний водитель из другого региона, совершивший обгон под запрещающий знак. "У аппарата очень хорошие технические возможности и высокое разрешение изображения", - отметил Андрей Миллер.

Обнаружив автомобиль, совершающий выезд на встречную полосу, оператор беспилотника передает информацию ближайшему наряду ДПС.

По словам Андрея Миллера, по мере оценки эффективности и востребованности эта практика будет применяться на дорогах Тюменской области и дальше.

Николай Ступников

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# Андрей Миллер , беспилотники , Госавтоинспекция Тюменской области

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