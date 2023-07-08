Медаль "За любовь и верность" вручат семейной паре почтальонов из Ишимского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Медаль "За любовь и верность" получат супруги Поповы из Ишимского района в честь профессионального праздника и в рамках празднования Дня семьи, любви и верности супруги. Оба долгое время работают почтальонами, в браке — уже 50 лет.

"Почтовый" стаж Зинаиды – 51 год, Виктора – 24. Женщина долгое время работала начальником почтового отделения в селе Плешково Ишимского района, а теперь трудится в должности почтальона. Виктор до почты был агрономом, постоянно выезжал в населенные пункты района, поэтому легко поменял сферу деятельности, пишет "Мегатюмень".

Супруги вместе и дома, и на работе. Даже длинные сельские участки почты они соединили в один и выезжают на машине на маршрут.