Спасенные медвежата из Тюменской области привыкают к жизни в дикой природе

| Фото: скриншот видео Тверского центра спасения медвежат-сирот | Фото: скриншот видео Тверского центра спасения медвежат-сирот

Спасенные медвежата из Тюменской области привыкают к жизни в дикой природе. Ермак, Тайга и Лайма заметно подросли. Как и все подростки они становятся угловатыми, у них заметно выросли лапы и стали больше головы, сообщает центр спасения медвежат-сирот в тверской области.

Ермак, Тайга и Лайма после завтрака не могут определиться - и спать очень хочется, и поиграть. Но игры побеждают. Сытые медвежата не так активны, как обычно: сонливость стремительно нападает на медвежьих подростков с такими забавными выросшими лапами и вытянувшимися "клювами", говорится к описанию видео центра.

В центре выхаживают бурых медвежат-сирот со всей России. Их готовят к самостоятельной жизни в естественной среде обитания. Поддержать работу можно по ссылке.