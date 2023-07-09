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Фотопроект про важность чувств в семье выпустили в Тюмени

Общество, 20:39 09 июля 2023

vk.com/kiberpatrul | Фото: vk.com/kiberpatrul

Фотопроект "Чувства не имеют цены" выпустили в Тюмени. В фотосессии участвовали известные общественники региона и их семьи. На каждой из карточек показаны чувства, важные для всех без исключения – любовь, забота, поддержка, радость, счастье.

"Нашим фотопроектом мы хотели показать, что самый ценный подарок для ребенка — это любовь, забота и участие в его жизни мамы и папы. Поэтому важно делиться эмоциями, быть открытыми и честными, не бояться проявлять чувства к близким", — пояснила руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

vk.com/kiberpatrul | Фото: vk.com/kiberpatrul

В числе участников проекта - автор подкаста "Фома. О чем не говорят мужчины" Артём Фомин, специалист центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Анастасия Попова, руководитель центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев, член Молодежного совета Тюменского региона Надежда Чуйко и другие.

Увидеть работы можно в группе "Киберпатруль Тюменской области" во ВКонтакте, пишет Мегатюмень.

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# День семьи , медиацентр , психология

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