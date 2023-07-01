Тюменский кардиолог: магнитные бури опасны для людей с патологиями сердца и сосудов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Магнитные бури до пяти-шести баллов по шкале геомагнитной активности прогнозируются в Тюменской области 12 и 13 июля. Это явление опасно для метеозависимых людей, у них могут обостриться хронические болезни и наблюдаться колебания артериального давления. Способ избежать этого простой - вовремя принимать лекарства, иметь все препараты под рукой, в случае необходимости обратиться за помощью к врачу.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил профессор кафедры кардиологии Тюменского медуниверситета, доктор медицинских наук Алексей Ефанов.

Магнитные бури чаще всего влияют на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но в последнее время от этого явления начали страдать и вполне здоровые люди, отметил тюменский профессор.

Алексей Ефанов обратил внимание на то, что при температуре воздуха от 30 градусов и выше не следует выходить на улицу лицам, страдающим ишемической болезнью сердца, пожилым людям и людям с различными патологиями. Жара - провоцирующий фактор, она может усугубить течение любого хронического неинфекционного заболевания. Пациенты с ишемической болезнью сердца в случае перегрева могут получить инфаркт миокарда, мозговой инсульт, гипертонический криз, добавил он.

В это время лучше всего находиться в прохладном помещении, принимать прохладные ванны, пить воду и все назначенные доктором лекарства.

"Если пациент верифицирует у себя повышение артериального давления при помощи тонометра, то в любом случае нужна консультация врача, самолечением заниматься нельзя. Но гипертоники знают, что у них есть препараты скорой помощи. Когда при внезапном повышении давления нужно применить препараты короткого действия, они быстро и эффективно нормализуют артериальное давление", - сказал кардиолог ТМУ.

Анжела Лебедева