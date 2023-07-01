До шести километров в час проплывает вездеход "Хакер", созданный в селе Сладково Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 6 км в час проплывает вездеход "Хакер", который собрали в Сладковском районе Тюменской области.

Применение таких машин широкое. Они могут быть полезны муниципальным службам, например, сотрудникам МЧС, представителям лесничества, газовых, нефтяных служб, частных охотугодий.

"Производством автомобилей, снегоболотоходов занимаемся уже на протяжении пяти лет. Сейчас решили перейти к серийному выпуску. Получили сертификацию", — рассказал генеральный директор ООО "Сладковский торговый дом" Александр Жуков.

Отделка выполнена полностью из хорошего пластика для облегчения болотохода. Вес этой модели составляет одну 1 т 800 кг. Если делать такую машину полностью из металла, этого невозможно добиться. В таком случае вес будет доходить практически до двух тонн. Устройство машины состоит из рамы УАЗ "Хантер", мостов УАЗ "Спайсер", двигателя от Toyota мощностью 110 лошадиных сил, гидрообъемного рулевого управления.

На данный момент разработка проходит испытания. Следующую модель оборудуют уже электроусилителем руля.

Главный конструктор Андрей Черник хотел придумать вездеход, который не похож на остальные болотоходы. "Примерно такой и получился. Все из головы. Матрицы для изготовления кузова делали полгода, переделывали по десять раз каждую. Затратили кучу пластика, чтобы добиться той формы, которая сейчас есть. Наш вездеход должен был быть красивым, проходимым и плавучим. Эти те три критерия, которые нас интересовали. Проходит неплохо, забуксовать не было возможности. Плавает, поднимается в гору, спускается. Когда находишься в салоне, не боишься, что может быть какой-то переворот, крен. Кочки преодолевает мягко", — поделился он.

Первый образец снегоболотохода Александр Жуков собрал в 2019 году, затем еще три. Пробные варианты оставил для личных целей. В начале 2023 года предприниматель Жуков получил сертификат соответствия и лицензию на производство машин. Чтобы собрать первую единицу понадобилось четыре месяца. Стоит вездеход 3 млн рублей.

Стоимость проекта – 6 млн рублей. Поддержку в реализации бизнес-идеи компании оказало инвестиционное агентство Тюменской области. 3 млн рублей предоставил фонд микрофинансирования Тюменской области.

Первый образец снегоболотохода Александр Жуков собрал в 2019 году, затем еще три. Пробные варианты оставил для личных целей. В начале 2023 года предприниматель Жуков получил сертификат соответствия и лицензию на производство машин. Чтобы собрать первую единицу понадобилось четыре месяца.

Стоимость инвестиционного проекта – шесть млн рублей. Поддержку в реализации бизнес-идеи компании оказало инвестиционное агентство Тюменской области. Три млн рублей предоставил фонд микрофинансирования Тюменской области.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин