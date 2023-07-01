Госавтоинспекторы Тюменской области в жару стали чаще проверять состояния водителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В связи с жаркой погодой сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области на федеральных и региональных автодорогах стали чаще останавливать автомобили, чтобы оценить состояние водителей и дать им нужные рекомендации.

Автоинспекторы советуют водителям в жаркую погоду чаще отдыхать, пить больше воды. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать дальних поездок.

На аварийных участках федеральных автодорог Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе и Курган - Тюмень в Исетском районе несут службу дополнительные наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД.

В эти дни пройдут совместные выезды на федеральные трассы сотрудников Госавтоинспекции и медицинских работников. Доктора дадут автомобилистам необходимые советы, измерят давление и другие показатели организма.