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Госавтоинспекторы Тюменской области в жару стали чаще проверять состояния водителей

Общество, 13:20 10 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В связи с жаркой погодой сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области на федеральных и региональных автодорогах стали чаще останавливать автомобили, чтобы оценить состояние водителей и дать им нужные рекомендации.

Автоинспекторы советуют водителям в жаркую погоду чаще отдыхать, пить больше воды. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать дальних поездок.

На аварийных участках федеральных автодорог Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе и Курган - Тюмень в Исетском районе несут службу дополнительные наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД.

В эти дни пройдут совместные выезды на федеральные трассы сотрудников Госавтоинспекции и медицинских работников. Доктора дадут автомобилистам необходимые советы, измерят давление и другие показатели организма.

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# ГИБДД Тюменской области

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