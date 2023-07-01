  • 10 июля 202310.07.2023понедельник
  • USD91,6879
    EUR99,8189
  • В Тюмени 31..33 С 3 м/с ветер южный

УСТЭК завершила реконструкцию участка трубопровода по ул. Мельникайте в Тюмени раньше срока

Общество, 13:31 10 июля 2023

УСТЭК | Фото: УСТЭК

УСТЭК досрочно завершила реконструкцию участка трубопровода по ул. Мельникайте в Тюмени, сообщает пресс-служба компании.

За летнюю ремонтную кампанию предприятие проведет реконструкцию 14 объектов общей протяженностью около 3 км. На сегодняшний день работы ведутся на 13 объектах, 3 из них завершены раньше запланированного срока.

УСТЭК | Фото: УСТЭК

"На сто процентов выполнена линейная часть работ по реконструкции участка трубопровода тепловой сети по ул. Мельникайте в ППУ изоляции диаметром 700, полностью завершены сварочные работы. По графику завершить работы планировалось в конце июля, но уже в начале месяца они закончены. Тепловая сеть здесь была проложена в 1980 году. Проведенные работы по реконструкции трубопровода повысят надежность теплоснабжения у жителей районов Маяка и Дома обороны, Червишевского и Московского трактов", - сообщил заместитель директора по капитальному строительству УСТЭК Андрей Камаев.

До конца месяца планируется завершить работы по реконструкции участков трубопроводов на ул. Пермякова, ул. Холодильная.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# теплосети , УСТЭК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 10.07.2023Тюменский фестиваль "Сны улиц" меняет формат и место проведения
14:26 10.07.2023Фишки аэропортов большой Тюменской области вошли во всероссийский топ
14:15 10.07.2023Тюменский кардиолог: магнитные бури опасны для людей с патологиями сердца и сосудов
14:04 10.07.2023Сведения о работниках Тюменского фанерного комбината в годы войны собирает проект "Труженики тыла"