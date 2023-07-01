УСТЭК завершила реконструкцию участка трубопровода по ул. Мельникайте в Тюмени раньше срока

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

УСТЭК досрочно завершила реконструкцию участка трубопровода по ул. Мельникайте в Тюмени, сообщает пресс-служба компании.

За летнюю ремонтную кампанию предприятие проведет реконструкцию 14 объектов общей протяженностью около 3 км. На сегодняшний день работы ведутся на 13 объектах, 3 из них завершены раньше запланированного срока.

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

"На сто процентов выполнена линейная часть работ по реконструкции участка трубопровода тепловой сети по ул. Мельникайте в ППУ изоляции диаметром 700, полностью завершены сварочные работы. По графику завершить работы планировалось в конце июля, но уже в начале месяца они закончены. Тепловая сеть здесь была проложена в 1980 году. Проведенные работы по реконструкции трубопровода повысят надежность теплоснабжения у жителей районов Маяка и Дома обороны, Червишевского и Московского трактов", - сообщил заместитель директора по капитальному строительству УСТЭК Андрей Камаев.

До конца месяца планируется завершить работы по реконструкции участков трубопроводов на ул. Пермякова, ул. Холодильная.