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Выпускники Тюменской области получат 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов

Губернатор, 14:37 10 июля 2023

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

На 16 человек увеличилось число 100-балльников в Тюменской области в 2023 году. Максимальный результат – у 63. Выпускникам выплатят премии. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.

"Есть и те, кто написал сразу два предмета на все 100. Это пять выпускников, как и в прошлом году. Итого в нашей копилке 68 стобалльных результатов! Выпускники обязательно получат 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов", — написал Александр Моор.

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Глава региона пожелал, чтобы эти достойные результаты стали стартом в интересной студенческой и успешной профессиональной жизни.

"Молодцы! Благодарю родителей, педагогов и наставников за терпение, мудрость и поддержку — именно вы стали надежной опорой для наших ребят", — заключил он.

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# Александр Моор , стобалльники

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