Об истории ожесточенных боев подо Ржевом расскажут в рамках автопробега "Солдату 1941 года"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С историей ожесточенных боев подо Ржевом познакомят молодежь в рамках автопробега "Солдату 1941 года", который стартует в Тюмени 10 октября. Проект объединит два региона — Тюменскую и Свердловскую области.

Координатор проекта, председатель комиссии регионального Совета ветеранов Сергей Кривошеин считает, что об ожесточенных боях, произошедших в Западнодвинском районе, говорится мало.

"По разным оценкам потери Красной Армии составили от миллиона 200 до трех миллионов 400 тысяч человек. Практически Ржев спас Советский Союз. Эта история до конца не открыта, идет множество рассуждений и обсуждений. Нам, действительно, нужно с этим разбираться. Там были и наши земляки", — сказал координатор проекта, председатель комиссии областного Совета ветеранов Сергей Кривошеин.

Во время проекта подготовят группу лекторов, в обязанности которой войдут беседы со школьниками. Колонной участники пробега пройдут по Тугулымскому району, посетят памятник генералу армии Ивану Федюнинскому. В Ирбите организуют митинг, на который пригласят ветеранские и общественные организации военно-патриотического направления деятельности, школьников и студентов. Инициатор проекта "Автопробег "Солдату 1941 года" Сергей Уралов добавил, что здесь к колонне тюменцев присоединиться колонна жителей Ирбита. Финиш состоится в Алапаевске, где находится братское захоронение.

Также 11 октября колонна двинется из Екатеринбурга. Тюменцы и представители Свердловской области встретятся на площади Победы в Алапаевске. Там пройдет совместный митинг. В том случае, если удастся найти родственников солдата, чей медальон был найден тюменским отрядом "Кречет", то состоится торжественная передача находки. После митинга на площади участники автопробега посетят братское захоронение на старом русском кладбище. Событие завершится беседой со школьниками.

"Почему 11 октября? Это единый день захоронений найденных погибших воинов подо Ржевом. Эта дата установлена среди поисковиков. В 2003 году представители тюменского поискового отряда "Кречет" нашли останки трех воинов Красной Армии подо Ржевом. Впоследствии их перевезли в Алапаевск, где 11 октября были перезахоронены в братском захоронении. После был воздвигнут памятник, который мы с братом назвали "Солдату 1941 года". Мы затеяли проект, чтобы этот памятник неизвестному солдату получил статус регионального или федерального значения. Считаю, что именно это главная задача нашего автопробега", — добавил Сергей Кривошеин.

Сейчас авторы идеи разрабатывают символику автопробега и материал для лекторов.

Отрывок из фильма проекта "Мой современник — Герой!"

Инна Пахомова