Тюменская творческая команда даст новую жизнь библиотеке Краснодона

| Фото: сообщество "Библиотека г. Краснодона" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Библиотека г. Краснодона" во ВКонтакте

Реализация грантового проекта "Культурное сердце Краснодона" стартует 1 августа и продлится год. Команда "Дом вверх дном" переоборудует и оснастит центральную городскую библиотеку, проведет шестимесячный обучающий курс для жителей города по трем творческим направлениям. В этом им помогут партнеры, библиотекари и инициативные группы краснодонцев.

| Фото: сообщество "Библиотека г. Краснодона" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Библиотека г. Краснодона" во ВКонтакте

"Проект состоит из двух блоков. Первый - это переоборудование библиотеки, создание современного общедоступного пространства с применением мультимедийных устройств, позволяющих библиотеке встать на один уровень с общероссийскими стандартами и внедрить ее в общий процесс деятельности библиотечной системы РФ. Второй блок - это проведение шестимесячного курса занятий с молодёжью и другими возрастными категориями города по трем направлениям творчества: "ИгроMIX", "Кинопедагогика", "Академия творчества", - пояснил в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" генеральный директор центра креативных проектов сельских территорий "Дом вверх дном" Фёдор Маслов.

| Фото: сообщество "Библиотека г. Краснодона" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Библиотека г. Краснодона" во ВКонтакте

Он рассказал, что в Краснодоне Луганской Народной Республики на данный момент три основных объекта культуры: кинотеатр, центральная библиотека и дворец культуры. Последний ежегодно ремонтируют и обновляют. Кинотеатр не работает с 90-х годов, в 2010 началась его реставрация, но в 2014 вандалы разбили здание, и он так и не открылся. А вот библиотеку не ремонтировали с 1994 года, потому выбор тюменской команды пал именно на нее.

По словам Фёдора Маслова, на счету команды центра четыре сельских дома культуры и восемь библиотек. Он считает, что этот опыт, несомненно, поможет справиться с поставленными задачами на новой территории.

Авторы проекта надеются, что его реализация принесет в город не только книги, актуальное культурное и техническое наполнение, но и объединит краснодонцев вокруг библиотеки. Поможет общими усилиями создать современное творческое пространство, в котором появятся ноутбуки, компьютеры, мультимедиа.

| Фото: сообщество "Библиотека г. Краснодона" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Библиотека г. Краснодона" во ВКонтакте

Кстати, идея переоборудовать учреждение на подшефной территории возникла с подачи специалистов центральной библиотеки Краснодона. Заведующая написала Фёдору письмо, рассказала, что узнала об успешной практике центра по переоборудованию библиотек и домов культуры на сельских территориях в Тюменской области. И попросила помочь им. Команда "Дом вверх дном" откликнулась незамедлительно.

Фёдор Маслов рассказал, что краснодонская библиотека выполняет также функции местного кинотеатра, где пока в маленьком помещении стоят обычные стулья, небольшой проектор и две колонки.

| Фото: сообщество "Библиотека г. Краснодона" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Библиотека г. Краснодона" во ВКонтакте

В планах у команды реставрировать и обновить импровизированный кинозал, поставить удобные кресла и установить домашний кинотеатр. А также приобрести проектор, экран и большой плазменный телевизор.

Что касается работы с жителями Краснодона по трем творческим направлениям, то первое, "ИгроMIX", позволит развивать гибкие навыки молодежи и знакомить с отечественной историей через игры.

| Фото: сообщество "Библиотека г. Краснодона" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Библиотека г. Краснодона" во ВКонтакте

Второе, "Кинопедагогика", поможет узнавать историю отечественного кинематографа. Через фильмы юноши и девушки смогут понять роль России в истории и отличить реальность от вымысла.

И третье направление - "Академия творчества". По задумке авторов, мультимедийная зона с интерактивной панелью будет подключена к президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина, которая работает на территории всей России. Это позволит участникам проекта ознакомиться с уникальными архивными документами от царских времен до нашего времени.

Напомним, проект стал победителем второго основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 г. Он получил самую большую сумму поддержки в размере более 3 млн 796 тыс. рублей.

| Фото: сообщество "Библиотека г. Краснодона" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Библиотека г. Краснодона" во ВКонтакте

Инна Кондрашкина