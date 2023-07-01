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Новую амбулаторию жители Велижан Нижнетавдинского района посетили почти 5 тыс. раз

Общество, 12:48 11 июля 2023

Почти 5 тыс. раз посетили жители Велижан Нижнетавдинского района новую амбулаторию, которая открылась пять месяцев назад, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В ней работают терапевт, акушер-гинеколог, зубной врач, врач общей практики, педиатр приезжает два раза в неделю по графику. Участковый врач-терапевт Елена Люлина устроилась в Областную больницу № 15 сразу после окончания вуза. Она успела поработать в старом здании больницы, сейчас трудится в новом.

По ее словам, здесь все в одном месте, компактно и комфортно. У каждого специалиста свой кабинет, оборудованный всем необходимым. Условия, которые здесь созданы, нравятся не только медицинским работникам, но и нашим пациентам. Они с удовольствием приходят на процедуры.

С момента открытия амбулатории жители прикрепленной территории, а это 3 тыс. 963 человека, посетили ее 4 тыс. 958 раз. За это время врачи впервые выявили 75 новых заболеваний. Среди них лидируют сердечно-сосудистые и эндокринные патологии, выявлена одна онкология. Как отметил старший фельдшер больницы Олег Фалалеев, с открытия амбулатории в два раза сократилось число вызовов скорой помощи, это значит, что население стало чаще посещать врачей и заботиться о своем здоровье.

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# амбулатория , здравоохранение

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