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Тюменская область примет участие в Российско-китайском форуме ЭКСПО в 2024 году

Экономика, 14:05 11 июля 2023

Руслан Кухарук в Telegram-канале | Фото: Руслан Кухарук в Telegram-канале

Делегация Тюменской области примет участие в Российско-китайском форуме ЭКСПО в 2024 году. Договоренность достигнута на международной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Тюмень и Тюменская область заинтересованы не только в том, чтобы установить контакты с производителями из Российской Федерации, но и с дружественным странами-партерами, подчеркнул глава города. Так Тюмень с 1991 года сотрудничаете с городом-побратимом Дацином в Китайской народной республике.

"На протяжений всех этих лет наши города взаимодействуют по самым различным направлениям, - отметил Руслан Кухарук. - В том числе это промышленность и нефтегазосервис".

Развивается также и гуманитарное направление, в рамках различных образовательных программ ведётся обмен студентами вузов Тюмени и Дацина.

"Делегации из Дацина неоднократно принимали участие в мероприятиях, проходящих в Тюмени, - добавил Руслан Кухарук. - Проводятся и встречные мероприятия. Такие масштабные события, как Иннопром, помогут нам найти новые направления сотрудничества".

Николай Ступников

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# Иннопром , КНР , Руслан Кухарук

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