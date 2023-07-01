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В Тюменской области мужчина утонул во время рыбалки

Происшествия, 14:49 11 июля 2023

следственное управление СК РФ по Тюменской области

Рыбак утонул вблизи поселка Туртас Уватского района. Следователи проводят проверку по факту обнаружения в реке Туртас Уватского района тела мужчины, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По предварительным данным, 10 июля утром, в ходе поисковых мероприятий в реке Туртас вблизи поселка Туртас Уватского района обнаружено и извлечено тело 61-летнего мужчины, который 5 июля уехал на рыбалку и обратно не вернулся. О его исчезновении в правоохранительные органы сообщили родные.

"Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечасется в сообщении.

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# проверка , рыбалка

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