В Тюменской области мужчина утонул во время рыбалки

следственное управление СК РФ по Тюменской области следственное управление СК РФ по Тюменской области

Рыбак утонул вблизи поселка Туртас Уватского района. Следователи проводят проверку по факту обнаружения в реке Туртас Уватского района тела мужчины, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По предварительным данным, 10 июля утром, в ходе поисковых мероприятий в реке Туртас вблизи поселка Туртас Уватского района обнаружено и извлечено тело 61-летнего мужчины, который 5 июля уехал на рыбалку и обратно не вернулся. О его исчезновении в правоохранительные органы сообщили родные.

"Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечасется в сообщении.