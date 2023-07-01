В Тюменской области на 100 % увеличился спрос на специалистов страхования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 100 % увеличился спрос на специалистов страхования в Тюменской области. В искусстве, развлечениях и массмедиа прирост вакансий составил 77 %, туризме, гостиницах и ресторанах – 56 %, в административном персонале – 55 % и столько же в высшем и среднем менеджменте, сообщает HeadHunter Урал.

"Рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички", - рассказала руководитель пресс-службы Нh.ru Урал Анна Осипова.

Падение спроса коснулось лишь одной профессиональной сферы: в Тюменской области на 40 % стало меньше вакансий для специалистов по безопасности.

Самая востребованная категория у компаний - рабочий персонал. Около 24 % всех вакансий, открытых в июне, направлены на поиск именно таких кадров.

В HeadHunter Урал отметили, что в целом количество вакансий в Тюменской области с января по июнь увеличилось на 35 %. При этом в России прирост составил 25 %. Для сравнения использованы данные за 2022 г.