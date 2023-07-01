В Тюмени жертвами аномальной жары стали 11 человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 человек с тепловыми и солнечными ударами попали по скорой помощи в медучреждения Тюмени с начала аномальной жары. Среди пациентов с данным диагнозом есть как молодые люди, так и в возрасте.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

"Проведя весь день на пляже, 18-летняя девушка поехала домой и в автобусе у нее потемнело в глазах, закружилась голова, появилась тошнота, потливость, жар во всем теле. Специалисты скорой пришли на помощь пациентке", - рассказали медики.

32-летний мужчина пожаловался диспетчеру скорой медпомощи на повышение температуры до 40 градусов, озноб, головную боль. Такое состояние у него возникло после того, как он длительное время провел на солнце.

38-летняя жительница Тюмени, придя на работу, почувствовала слабость. Фельдшерам скорой она сказала, что такое состояние связывает с перегревом. После помощи почувствовала облегчение и продолжила работу.

50-летний мужчина весь день работал на улице, а когда пришел домой вечером, почувствовал общую слабость и дискомфорт. Родные вызвали бригаду скорой, после оказанной помощи состояние мужчины стабилизировалось.

40 минут на солнцепеке хватило 51-летней тюменке, чтобы обратиться за медицинской помощью. Из жалоб – головокружение, потемнение в глазах, тошнота.

Врачи призывают тюменцев воздержаться от походов на улицу, когда температура воздуха составляет 38-41 градус. В первую очередь это касается людей, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, сердечно-сосудистыми патологиями.

В случае необходимости нужно накрыть голову панамой, платком, кепкой и взять с собой воду.

Анжела Лебедева