"Гик-ночь" с настолками пройдет в МТЦ "Космос"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Гик-ночь" проведет объединение Geek Galaxy в МТЦ "Космос" в Тюмени 15 июля с 14 до 2 часов. Горожане смогут посетить площадки по настольным играм, турнир по игре Unmatched, послушать музыку в стиле лаундж. Таким образом молодежно-театральный центр решил поддержать идею перехода молодежных пространств региона на новый формат: мероприятия в ночное время.

Идею поддержал губернатор Тюменской области Александра Моора во время встречи с молодежными сообществами в конце июня.

Молодежные пространства "Космос" и "Контора пароходства" откликнулись на идею и запустили проект "Видели ночь".

"Здорово, что губернатор активно поддерживает такие инициативы. Идея альтернативного досуга для молодежи кажется нам интересной. Первые события пройдут в тестовом режиме: мы посмотрим, какие именно нужны молодежи. "Видели ночь" — это возможность для ребят провести время интересно и с пользой", - рассказала исполняющая обязанности руководителя Молодежного театрального центра "Космос" Оксана Сысоева.

Отметим, что в ночное время пространства работают для посетителей старше 18 лет.

Информацию о следующих ночных активностях представят на сайте и в соцсетях центра "Космос" и мультицентра "Контора пароходства", а также на информационном портале moi-portal.ru.

Мероприятия организованы при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Возрастное ограничение: 18+