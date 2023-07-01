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Борт рейса Тюмень - Москва вернулся со взлетной полосы в Рощино из-за возможного задымления

Происшествия, 19:28 12 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Судно Superjet авиакомпании "Россия", выполнявшее рейс 6362 по маршруту Тюмень - Москва (Шереметьево), вернулось со взлетной полосы в аэропорт Рощино из-за возможного задымления в салоне, о котором доложил экипаж. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

На борту находились 82 пассажира.

Факт возгорания не установлен, пострадавших нет. Принято решение о замене воздушного судна. Плановое время вылета 20 часов 00 минут 12 июля.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Оказание услуг пассажирам на контроле прокуратуры.

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# авиапроисшествие , аэропорт Рощино

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