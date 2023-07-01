Ко Дню рождения Тюмень оденут в оттенки желтого, синего, пурпурного и голубого цветов

| Фото: из концепции праздничного офрмления Тюмени к 437-летию | Фото: из концепции праздничного офрмления Тюмени к 437-летию

Тюмень украсят в едином стиле ко Дню города до 21 июля. Рекомендованы основные цвета праздничного наряда, это оттенки желтого, синего, пурпурного и голубого: рortica, аstronaut, аmaranth purple и нumming bird.

Так будут оформлены селфи-рамки, флаговые конструкции "Костер", кронштейны вдоль дорог. На островке безопасности в районе аэропорта Рощино появятся большие световые кубы "Первый город Сибири".

| Фото: из концепции праздничного офрмления Тюмени к 437-летию | Фото: из концепции праздничного офрмления Тюмени к 437-летию

Площадь перед железнодорожным вокзалом украсит герб Тюмени из искусственной травы с подсветкой золотой неон.

| Фото: из концепции праздничного офрмления Тюмени к 437-летию | Фото: из концепции праздничного офрмления Тюмени к 437-летию

На набережной появится фотозона из пайеток с объемными цифрами.

| Фото: из концепции праздничного офрмления Тюмени к 437-летию | Фото: из концепции праздничного офрмления Тюмени к 437-летию

На городской площади у мэрии установят интерактивные кубы и 12 флаговых костров. На улицах можно будет встретить плакаты и баннерные панно со слоганами "Город, где начинается путь", "Город, где хранят историю" и т. д. Листовки с вариантами праздничного оформления предлагает управа Центрального административного округа.

Напомним, в 2023 году отмечать День города будут 29 июля.

Внести свой вклад в создание праздничного облика города и оформить здания и прилегающие территории с помощью баннеров, растяжек, флагов и аншлагов могут предприятия и организации. С концепцией можно ознакомиться по ссылке. Предварительную информацию о планируемых работах необходимо предоставить в управу Центрального административного округа до 21 июля по электронной почте: uprava-tsao@mail.ru.

Напомним, в феврале 2021 года был презентован фирменный стиль областного центра. По замыслу разработчиков брендбука, с фразой "Город, где начинается путь" можно играть по-разному. Так, в концепции предложены плакаты, на которых написано: "Город, где начинается путь спорта", "Город, где начинается путь успеха" и другие.

Инна Пахомова