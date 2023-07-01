В Тюмени открылась "Умная площадка" по психологической поддержке
Общество, 13:18 13 июля 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тюменцы могут получить профессиональную групповую психологическую поддержку без заведения медицинской карты на "Умной площадке". Её открыли в рамках проекта "Перезагрузка 2023" на базе дневного стационара областной клинической психиатрической больницы в Тюмени, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Площадка работает каждый четверг с 17 до 19 часов по адресу: ул. Республики, 251. Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: 8 (3452) 274-487.