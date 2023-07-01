  • 13 июля 202313.07.2023четверг
  • USD90,6253
    EUR99,8890
  • В Тюмени 25..27 С 3 м/с ветер западный

В Тюмени открылась "Умная площадка" по психологической поддержке

Общество, 13:18 13 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут получить профессиональную групповую психологическую поддержку без заведения медицинской карты на "Умной площадке". Её открыли в рамках проекта "Перезагрузка 2023" на базе дневного стационара областной клинической психиатрической больницы в Тюмени, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Площадка работает каждый четверг с 17 до 19 часов по адресу: ул. Республики, 251. Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: 8 (3452) 274-487.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# помощь , психиатрия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:29 13.07.2023Летний труд, по оценке эксперта, дает школьникам бесценный опыт
13:18 13.07.2023В Тюмени открылась "Умная площадка" по психологической поддержке
12:45 13.07.2023Ко Дню рождения Тюмень оденут в оттенки желтого, синего, пурпурного и голубого цветов
12:23 13.07.2023Ирина Соколова: качество отдыха ямальских детей на тюменском юге на высшем уровне