Тюменцу грозит уголовная ответственность за препарат для тренировок, заказанный из-за границы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 уголовных дел возбуждено правоохранительными подразделениями Тюменской таможни в первом полугодии 2023 года. Часть из них связана с перемещением из-за границы сильнодействующих веществ и наркотических средств.

Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Зябко на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 13 июля.

"Житель Тюмени по почте заказал из-за границы препарат, который содержит в своем составе сильнодействующее вещество — метандиенон. Пояснил, что он спортсмен и препараты планировал употреблять для спортивных тренировок. В прошлом году было много фактов перемещения сильнодействующих веществ в препаратах для похудения", — рассказал он.

Владимир Зябко напомнил, прежде чем заказывать какие-либо товары, тем более препараты, когда нет однозначного понимания и не получается найти достоверную информацию в интернете, можно обратиться за консультацией в таможню, чтобы не попадать в подобные ситуации. Поскольку уголовная ответственность в таких случаях не снимается.

Еще один факт: гражданин посылкой из Чехии заказал себе чай, содержащий наркотическое вещество. В прошлом году выявили случай, когда мужчина заказал себе конфеты с марихуаной из США.

"В первом полугодии у нас вступило в силу шесть обвинительных приговоров по делам, возбужденным в 2022 году. Максимальное наказание по одному из приговоров составило восемь лет один месяц лишения свободы за контрабанду гашишного масла", — рассказал Владимир Зябко.

Влада Нерадовская