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Грузчик похитил на предприятии поддон мороженого

Происшествия, 17:10 14 июля 2023

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Кражу мороженого на 40 тыс. рублей раскрыла полиция в Тюменском районе. В правоохранительные органы обратился представитель предприятия из пос. Боровский, он заявил о пропаже с территории поддона с коробками мороженого.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, жителя областного центра 1977 года рождения, работавшего грузчиком в этой организации.

В свой выходной день мужчина вышел на подработку и в ходе очередной погрузки поставил лишний поддон в грузовик, развозивший товар по торговым точкам и отправился с водителем в качестве экспедитора.

Похищенное он сбыл в одном из магазинов в пригороде Тюмени за 21 тыс. рублей, получив деньги наличными. Ранее судимый гражданин признался, что деньги ему понадобились для очередного платежа по кредиту.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# кража , уголовное дело

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