Названы самые "аварийные" имена водителей в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автовладельцы в Тюменской области с именем Мария в этом году чаще всего попадали в ДТП, следует из статистики страховой компании "Согласие" о страховых случаях в сегменте ОСАГО за январь-июнь 2023 год.

Как сообщили в страховой компании, частота ДТП с Мариями составила самый высокий показатель – 31 %. На втором месте Артёмы (28 %). На третьем – Владиславы (27 %).

При этом собственники авто с именами Нина, Вадим и Евгения, напротив, оказались самыми осторожными на дорогах: с участием застрахованных в "Согласии" в Тюменской области водителей с этими именами за полгода не произошло ни одной аварии – 0 %.

Несколько иначе сложилась картина в целом по стране. Тройку самых "аварийных" имён в России составили Регина (частота ДТП – 15 %), Данил (14 %) и Дарья (13 %). А в Московском регионе чаще всего обращались за страховыми выплатами из-за ДТП автовладельцы с именем Спартак (47 %).

Комментируя рэнкинг, специалисты "Согласия" подчеркивают – не стоит относиться к рейтингу всерьёз: имя водителя, конечно, не влияет на управление автомобилем и не учитывается при оформлении страховых полисов на транспорт. То, что действительно имеет наибольший вес при автостраховании – это история страхования по ОСАГО (наличие или отсутствие ДТП), стаж вождения, возраст. Могут рассматриваться ещё около 100 других факторов, включая регион, семейное положение и данные о том, есть ли у водителя дети или нет. Но эти сведения имеют далеко не решающее значение, поясняют эксперты "Согласия".