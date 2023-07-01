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Инспекторы полка ДПС несут службу на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Общество, 17:02 14 июля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Инспекторы спецвзвода полка ДПС несут службу в Тобольском районе на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск 14 июля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Обстановка на федеральных автодорогах остается сложной. В 2023 году произошло 171 ДТП, 46 человек погибли, 263 человека получили травмы. На федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск погибли 23 человека.

Наряды спецвзвода контролируют соблюдение режима труда и отдыха водителями, утомленным автомобилистам рекомендуют отдыхать, особенно тем, кто едет издалека, в том числе жителям Югры и Ямала, следующим в отпуска на юг России.

"Контролируется соблюдение правил перевозки детей в автомобилях. Водителям объясняют, что если ребенок устал – надо остановиться и отдохнуть, а не класть его без удерживающего устройства спать на сиденье", – сказали в ГИБДД.

Сейчас, когда на всей территории региона наблюдается дождливая погода, полицейские рекомендуют водителям выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, а также видимости, не спешить.

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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