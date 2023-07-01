Более 1 млрд налогов должны заплатить тюменцы до 17 июля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1 млрд рублей налогов по декларациям должны заплатить тюменцы до 17 июля 2023 года. О своих доходах за 2022 год отчиталось больше 18 тыс. жителей. 17 июля текущего года истекает срок для оплаты НДФЛ, начисленного по итогам декларационной кампании.

Как сообщает "Вслух.ру", заплатить налоги необходимо индивидуальным предпринимателям, применяющим общую систему налогообложения, нотариусам, адвокатам и другим лицам, занимающимся частной практикой. Граждане, которые продали недвижимость или транспорт ранее минимального срока владения также должны заплатить налоги. С 18 июля за каждый просроченный день будут начисляться пени в размере 1/300 действующей в это время ключевой ставки Центробанка России.

Добавим, всего в 2023 году в налоговые органы региона поступило более 175 тыс. деклараций, основная часть которых касается налоговых вычетов. Сумма налога к возврату по ним превысила пять млрд рублей.

По вопросам, связанным с налогами и вычетами, можно обратиться по единому федеральному телефону ФНС: 8-800-222-2222. Контролировать начисления НДФЛ, возвраты можно через Личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте nalog.gov.ru.