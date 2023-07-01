  • 14 июля 202314.07.2023пятница
  • USD90,1757
    EUR100,6788
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер юго-западный

Молодежные пространства Тюмени приглашают на ночные события "Видели ночь"

Общество, 19:11 14 июля 2023

молодежный театральный центр "Космос" | Фото: молодежный театральный центр "Космос"

На ночные мероприятия "Видели ночь" приглашают тюменцев представители молодежных пространств. Проведение нового формата событий в городе поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр правительства региона.

15 июля в рамках этого проекта в молодежном театральном центре "Космос" состоится "Гик-ночь" от объединения Geek Galaxy. С 14 до 2 часов ребята организуют площадки по настольным играм, турнир по игре Unmatched, а также музыкальный лаунж. Возрастное ограничение: 0+.

"Видели ночь" – проект молодежных пространств Тюмени. Первыми такой экспериментальный формат реализуют "Космос" и "Контора пароходства". В ночное время пространства работают для посетителей старше 18 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# молодежь , проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
23:37 14.07.2023Группа "Любэ" выступит на Дне города в Тюмени
19:11 14.07.2023Молодежные пространства Тюмени приглашают на ночные события "Видели ночь"
18:05 14.07.2023Князь, Космос, Медея назвали новорожденных в Тюменской области в первом полугодии 2023 года
17:54 14.07.202315 июля - события дня