Молодежные пространства Тюмени приглашают на ночные события "Видели ночь"

| Фото: молодежный театральный центр "Космос" | Фото: молодежный театральный центр "Космос"

На ночные мероприятия "Видели ночь" приглашают тюменцев представители молодежных пространств. Проведение нового формата событий в городе поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр правительства региона.

15 июля в рамках этого проекта в молодежном театральном центре "Космос" состоится "Гик-ночь" от объединения Geek Galaxy. С 14 до 2 часов ребята организуют площадки по настольным играм, турнир по игре Unmatched, а также музыкальный лаунж. Возрастное ограничение: 0+.

"Видели ночь" – проект молодежных пространств Тюмени. Первыми такой экспериментальный формат реализуют "Космос" и "Контора пароходства". В ночное время пространства работают для посетителей старше 18 лет.