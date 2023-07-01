Тюменцев приглашают на интенсив по созданию социальных проектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интенсив "ПроПроекты: Грант лаборатория" пройдет в мультицентре "Моя территория" 21 июля. Там тюменцы вместе с экспертами разработают идею социального проекта, проработают его паспорт, узнают о региональных и всероссийских возможностях для развития инициатив. Подать заявку можно до 20 июля.

"Вместе со стартом заявочной кампании на конкурс микрогрантов от Росмолодежи мы решили провести "ПроПроекты: Грант лаборатория" и рассказать тем, кто только начинает свой путь в социальном проектировании, как и где они могут реализовать свои идеи", — сказала руководитель тюменского мультицентра Айгерим Уакпаева.

На площадке "Заполнение паспорта проекта" участники вместе с экспертом разберут основные пункты паспорта, научатся оформлять идею в проект и заполнять заявку на грантовый конкурс.

На площадке "Поиск идеи" пройдет практикум, где молодые люди вместе с экспертом обозначат сферы, в которых требуются актуальные решения, и сформулируют идею проекта. Также участники сформируют механизм реализации и составят примерный бюджет проекта.

Эксперты площадки "Возможности" презентуют окружные и всероссийские форумы и грантовые конкурсы, в которых можно принять участие, а также расскажут об образовательных заездах форума "Таврида".