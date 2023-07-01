79 сотрудникам завода "Электросталь Тюмени" вручат награды в честь Дня металлурга

| Фото: из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

79 сотрудникам завода "Электросталь Тюмени" вручат награды в честь Дня металлурга. Предприятие уже десять лет работает в областном центре. В коллективе трудятся более 1 тыс. 200 человек. Завод обеспечивает металлопрокатом машиностроительную отрасль и строительную. Об одном из профессионалов из семейной династии металлургов с 200-летней историей рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ТГ-канале.

"Андрей Синицин – начальник электросталеплавильного цеха, работает на заводе с момента его строительства. Он приехал в Тюмень в 2012 году из Златоуста Челябинской области, за год до запуска предприятия. Каждого сотрудника своего цеха Андрей Синицин подбирает лично. Ответственность большая: электросталеплавильный – основной цех завода. Именно здесь при температуре 1 тысяча 620 градусов "рождается" металл", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что производство можно сравнить с гигантской кухней. Металлолом плавят в больших печах. Чтобы получить определенную марку стали, примешивают добавки. Потом жидкий металл разливают в формы и остужают. На выходе – 12 метровые стальные заготовки. Ручной труд сведен к минимуму. Задача человека – контролировать процесс.

"Сегодня металлурги принимают поздравления с праздником. Желаю всем представителям этой профессии производственных успехов, здоровья и удачи!", - адресовал пожелания работникам отрасли Александр Моор.

Отметим, что за 10 лет на заводе освоили 270 видов металлопроката, произвели более 4,3 млн тонн продукции.