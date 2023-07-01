Тюменские активисты попали в топ-100 проекта Росмолодежи "Голос поколения"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские активисты попали в топ-100 проекта "Голос поколения" Росмолодежи. На протяжении года пять представителей региона участвовали в третьем сезоне флагманского образовательного проекта. Всего выпускниками стали 160 молодых людей со всей России.

"Голос поколения" — это уникальная возможность для развития и получения новых компетенций для молодых управленцев. Почти за год у каждого из участников программы появились не только новые знания, но и огромное количество связей с людьми со всей страны. Я счастлива быть частью этой программы и завершить обучение в числе 45 лучших", — рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области, участница проекта Валерия Иванова.

В рейтинг также вошли: специалист Центра культуры и творчества ТИУ Анна Мараховская, руководитель студенческого проектного офиса Института транспорта ТИУ Мария Турбина, муниципальный координатор проекта "Навигаторы детства" в Тюмени Лилия Плесовских и региональный руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы Дарья Терехина.

Проект состоял из четырех очных модулей, направленных на развитие лидерства, клиентоцентричности, проектную работу, развитие мышления. Вместе с тюменцами участниками стали молодые люди от 23 до 35 лет со всей России, работающие в государственном, бизнес-секторе и некоммерческом. Они создавали новые проекты и включались в уже существующие для улучшения и поиска путей развития, пишет КП-Тюмень.