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В Тюменской области за сутки выявили два лесных пожара

Происшествия, 10:07 16 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два лесных пожара выявили в Тюменской области за сутки. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, на утро 16 июля действует один пожар в лесах, еще один - на площади 0,25 га ликвидирован.

В Ишимской авиазоне установлен третий класс – средняя степень пожарной опасности. В Тобольской авиазоне – второй, в Тюменской и Уватской - первый.

При обнаружении природного пожара сообщите о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.

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# лесные пожары

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