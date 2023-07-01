В Тюменской области за сутки выявили два лесных пожара

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два лесных пожара выявили в Тюменской области за сутки. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, на утро 16 июля действует один пожар в лесах, еще один - на площади 0,25 га ликвидирован.

В Ишимской авиазоне установлен третий класс – средняя степень пожарной опасности. В Тобольской авиазоне – второй, в Тюменской и Уватской - первый.

При обнаружении природного пожара сообщите о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.