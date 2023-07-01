В образовании Тюменской области открыто более 5 тысяч вакансий

| Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области

5 тыс. 11 вакансий открыто в сфере образования Тюменской области. Чуть меньше – 3 тыс. 304 сотрудников требуются в учреждения культуры, спорта и досуга. Еще 2,5 специалистов готовы принять на работу в госуправлении, обеспечении военной безопасности и социальной сфере.

По данным департамент труда и занятости населения Тюменской области, на начало июля в регионе зарегистрировано 5 тыс. 339 соискателей, в том числе 2 тыс. 682 безработных. А количество вакансий в пять раз больше.

Также в числе отраслей, где требуются рабочие руки – строительство с 2 тыс. 42 предложениями для трудоустройства. На 20 больше в обрабатывающих производствах. Чуть меньше - в торговле, сельском хозяйстве, рыбоводстве, здравоохранении и социальных услугах.

В настоящий момент уровень регистрируемой безработицы составляет 0,37 %, пишет "Вслух.ру".