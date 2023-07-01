Тюменцы поучаствуют в создании нового культурного кода России на "Тавриде"

| Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области

Тюменцы примут участие в создании нового культурного кода России на образовательных заездах арт-кластера "Таврида" в Крыму в сентябре. Выработать его участники со всей страны попробуют через прикладное искусство, современные образовательные формы, нетворкинг и работу в арт-школах. Также участники смогут получить поддержку на грантовом конкурсе и попасть на фестиваль "Таврида.АРТ".

Регистрация для деятелей культуры от 18 до 35 лет открыта на две сентябрьские смены: 5 по 11 числа состоится заезд "Таланты юга России". В течение недели будут работать арт-школы культурного менеджмента, архитектуры и дизайна, локальных брендов, эстетического воспитания, социальных и предпринимательских проектов, современной живописи и исследовательской деятельности в сфере искусства. Регистрация до 24 июля.

С 17 по 23 сентября пройдет смена "Нас не отменишь". Тюменцы могут подать заявку до 7 августа на одну из арт-школ заезда: дизайн российских кроссовок, ювелирное и часовое искусство, хореография, космецевтика, "Создавай. Таврида" по упаковке и презентации идеи.

А в августе - с 17 по 21 пройдет юбилейный фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" с достижениями науки и искусства, показм работ современных художников, дизайнеров и модельеров, премьеры кино, театральных постановок, концертами. Регистрация до 10 августа на сайте tavrida.art/fest.

По информации Moi-portal.ru, в 2023 году 14 тюменцев уже побывали на сменах "Только в России", "За сценой. Люди, технологии, процесс", "Ты тоже можешь стать легендой", "Азия в фокусе", "Наука как искусство". С 2021 года образовательные смены посетили 78 деятелей области.