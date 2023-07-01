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Тюменские библиотекари приглашают на "Музыкальную кинопанораму"

Общество, 08:41 18 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Литературный ретровечер "Музыкальная кинопанорама" начнется в библиотеке им. Пушкина на ул. Газовиков, 30/1 22 июля в 16 часов. Гостям предложат путешествие в мир советского кинематографа.

По информации организаторов, посетители вспомнят популярные фильмы, ставшие классикой киноискусства, услышат песни и музыку в живом звучании. Гостей ждут невыдуманные истории со съемочной площадки, впечатления актёров о работе над фильмами, редкие фотографии и известные кадры из любимых кинолент. Библиотекари расскажут о книгах, повествующих о жизни и творчестве выдающихся советских и российских режиссеров, актеров и композиторов: Эльдара Рязанова, Владимира Меньшова, Исаака Шварца, Максима Дунаевского и других.

Подробности по телефону 47-78-19. Цена билета 100 рублей, действует Пушкиская карта.

Возрастное ограничение: 12+.

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# библиотека , кино

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