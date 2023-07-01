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Тюменские модели по робототехнике представят участникам бизнес-инкубатора БРИКС

Экономика, 12:08 17 июля 2023

предоставлено Евгением Борисовым

Непрограммируемые образовательные модели по робототехнике "Роби" представит тюменская компания "Импульс" участникам бизнес-инкубатора БРИКС в Омске 20-24 августа. Проект прошел отбор. Его оценят эксперты в сфере международного бизнеса.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил гендиректор компании "Импульс" Евгений Борисов.

"Был отбор, мы подали заявку, наш проект выбрали. Мы сейчас работаем с ним в режиме онлайн, в августе – офлайн. Представим наши наборы по робототехнике остальным участникам БРИКС и познакомимся с их продуктами", - говорит Евгений.

предоставлено Евгением Борисовым

Наборы "Роби" состоят из 36 базовых конструкций и предназначены для детей младшего школьного возраста. Тюменцы во время акселератора БРИКС расскажут о том, какое будущее есть у технического образования для детей и как в этом могут помочь наборы по робототехнике.

Участниками Международной акселерационной программы "Бизнес-инкубатор БРИКС" станут 25 предпринимателей из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России в возрасте от 20 до 40 лет. Не менее 70 % проектов резидентов БРИКС профинансируют частные инвесторы или компании, обещают организаторы.

Напомним, тюменская компания "Импульс" в 2023 году стала резидентом фонда "Сколково" с проектом программируемого блока для робототехники. Он поступит в продажу через год.

Анжела Лебедева

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# БРИКС , робототехника

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