Тюменская компания создала программируемый блок по робототехнике и стала резидентом "Сколково"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Программируемые блоки по робототехнике для подростков создала компания "Импульс" в Тюмени. На рынок новейшая разработка попадет через год. Проект получил признание федеральных экспертов. Тюменская компания стала резидентом фонда "Сколково".

"Резидентами "Сколково" мы стали благодаря Тюменскому технопарку, они помогли нам оформить и подать заявку. У "Сколково" есть программа стартапов, помогающая оформить идею, презентовать и защититься. В итоге специалисты фонда оценили наш продукт – программируемый блок для робототехники", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" гендиректор компании "Импульс" Евгений Борисов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компании-резиденты инновационного центра "Сколково" вправе пользоваться льготами, привлекать гранты, участвовать в престижных мероприятиях.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, тюменская компания "Импульс" разработала непрограммируемые образовательные модели по робототехнике "Роби", в него входит 36 базовых конструкций. Они предназначены для детей младшего школьного возраста.

Модели с программированием для детей старше 10 лет поступят в продажу в 2024 году.

Компания "Импульс" за 10 лет существования имеет 40 филиалов в Тюмени, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани. Только в Тюмени ежемесячно более 1,2 тыс. детей обучаются робототехнике у 12 педагогов, большая часть которых имеет профильное инженерное образование.

Анжела Лебедева