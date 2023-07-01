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Онлайн-марафон "437 строчек о Тюмени" проходит ко Дню города

Общество, 18:10 17 июля 2023

ИА "Тюменская линия"

Онлайн-марафон "437 строчек о Тюмени" проходит ко Дню города, 29 июля. Тюменцам предлагают прочесть строки тюменских поэтов, разместить видео в соцсети во ВКонтакте с хештегом #437строчекотюмени.

По информации организаторов, выбрать строки можно на сайте "Электронная библиотека тюменского писателя". Сроки проведения марафона с 14 до 29 июля.

Тюменцы уже опубликовали видео с прочтением стихотворения Александра Новопашина "Лучший город Земли", Ольги Ожгибесовой "Дождь. Июль". Тюменка Варвара Худякова зачитала стихотворение о Тюмени Евгении Зонтиковой.

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# День города , стихи

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