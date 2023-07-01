Курултай казахов России собрал более 17 тыс. гостей в Тюменской области

| Фото: президент автономии казахов России Есенгалий Ибраев во ВКонтакте | Фото: президент автономии казахов России Есенгалий Ибраев во ВКонтакте

Более 17 тыс. человек собрал Курултай в Заводоуковском городском округе 15 июля. Праздник стал кульминацией форума Федеральной национально-культурной автономии казахов России.

Самой аппетитной частью Курултая казахов России стала церемония выноса баурсаков. Традиционное угощение весило более 70 кг. Несли баурсаки на подносе диаметром около 1,5 м 4 крепких батыра.

Делегатами и гостями форума стали представители из 17 регионов: Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской областей, Москвы, Республики Алтай, Татарстана, Якутии и других, сообщает координационный совет национальных объединений Тюменской области.

В рамках форума российских казахов состоялась образовательно-аналитическая сессия по управлению проектами, развитию грантовой деятельности, систематизированному поиску ресурсов для общественной деятельности. Во время интенсива эксперт отрасли не только поделился основными принципами проектного подхода в деятельности общественных организаций, но и разобрал реальные кейсы, провел диагностику проектов вместе с участниками.

| Фото: президент автономии казахов России Есенгалий Ибраев во ВКонтакте | Фото: президент автономии казахов России Есенгалий Ибраев во ВКонтакте

Продолжением деловой части стал круглый стол, на котором обсудили вопросы взаимодействия автономии с органами государственной власти, общественными и международными организациями. Основным спикером дискуссии стал заместитель генерального директора по региональному развитию Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев, который представил доклад о перспективах и развитии деятельности общественно-государственной организации, участвующей в работе по сохранению и популяризации истории, культуры и традиций народов нашей многонациональной страны.

Центральным событием стал съезд Федеральной национально-культурной автономии казахов России. В его работе приняли участие главный советник департамента по национальной политике администрации президента РФ Сергей Баах, заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, начальник отдела по взаимодействию с национально-культурными автономиями, казачьими обществами и институтами гражданского общества ФАДН России Глеб Торопов, первый заместитель Всемирной ассоциации казахов Заутбек Турисбеков.

| Фото: президент автономии казахов России Есенгалий Ибраев во ВКонтакте | Фото: президент автономии казахов России Есенгалий Ибраев во ВКонтакте

Основной темой встречи стала деятельность автономии казахов России: ротация в руководящих органах организации, итоги и ключевые задачи, среди которых – объединение российских казахов.

"Федеральная национально-культурная автономия казахов России объединяет в своих рядах инициативных общественных деятелей из разных регионов страны и уже много лет вносит вклад в сохранение культурных традиций казахского народа, развитие межнационального диалога, укрепление единства российской нации. Вижу, что у нашей организации есть потенциал в этом направлении: привлечь в свои ряды новых членов, содействовать созданию НКА в регионах, готовых к совместной содержательной работе над реализацией стратегии государственной национальной политики России", - отметил президент автономии казахов России Есенгалий Ибраев.