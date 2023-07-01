Ремонт поликлиники в Викуловском районе проверяет губернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор, 11:07 18 июля 2023
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Ремонт поликлиники районной больницы проверяет губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочей поездки в Викуловский район 18 июля.
На объекте на ул. Карла Маркса, 120 идет завершение отделочных работ и благоустройства прилегающей территории. Ранее здесь провели внутреннюю отделку помещений, капремонт систем водоснабжения и водоотведения, привели в порядок кровлю и фасад. Открыть обновленную поликлинику планируют уже 25 июля.
Также в ходе рабочей поездки глава региона ознакомиться с ходом строительства многоквартирного жилого дома в с. Викулово.
Инна Пахомова