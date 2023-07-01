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Ремонт поликлиники в Викуловском районе проверяет губернатор Тюменской области Александр Моор

Губернатор, 11:07 18 июля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ремонт поликлиники районной больницы проверяет губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочей поездки в Викуловский район 18 июля.

На объекте на ул. Карла Маркса, 120 идет завершение отделочных работ и благоустройства прилегающей территории. Ранее здесь провели внутреннюю отделку помещений, капремонт систем водоснабжения и водоотведения, привели в порядок кровлю и фасад. Открыть обновленную поликлинику планируют уже 25 июля.

Также в ходе рабочей поездки глава региона ознакомиться с ходом строительства многоквартирного жилого дома в с. Викулово.

Инна Пахомова

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# Александр Моор , Викуловский район

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