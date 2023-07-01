Паблик-арт фестиваль "Морфология улиц" откроют в тюменском баре 22 июля

| Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства» | Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства»

Паблик-арт фестиваль "Морфология улиц" состоится в баре "Гаражи" в Тюмени 22 июля с 17 до 22 часов, сообщили в пресс-службе мультицентра "Контора пароходства".

Желающие смогут поучаствовать в создании совместного арт-объекта с использованием красок от Skill graffiti. Для посетителей устроят джем от школы танцев Mafia, Dj-сет от Вадима Кодзаева и маркет от городских создателей украшений OKAY LOVE U BYE, постеры BACK2, стикеры и украшения Rose Aspho. На площадке будут работать корнеры от книжного "Никто не спит" и магазина Skill graffiti.

В 2023 году "Морфологию улиц" поддержала федеральная девелоперская группа "Эталон", которая стала генеральным партнером всего проекта паблик-арта. За 36-летнюю историю компания построила миллионы квадратных метров недвижимости, накопила опыт реализации современных жилых проектов и создания комфортной городской среды.

"Морфология улиц" позволяет переосмыслить и перезагрузить многие городские пространства. Благодаря проекту создаются новые центры притяжения, источники для вдохновения и гордости жителей. Такая философия и отношение к развитию города очень близка группе "Эталон". Поддерживая проект, мы помогаем преобразить городскую среду, гармонично объединить архитектуру и искусство. Также участие в проекте дает нам возможность поддержать талантливых стрит-арт-художников", — поделилась вице-президент по продажам и маркетингу группы "Эталон" Ленария Хасиятуллина.

В 2023 участниками станут восемь российских художников, которые создадут в Тюмени муралы, работы с вышивкой, витражами, проведут выставку о женском стрит-арте и проект с персональными картами районов города.

Художники-участники "Морфологии улиц" приедут в Тюмень в июле и августе, чтобы провести бесплатные творческие лаборатории с жителями города и создать совместные уличные арт-объекты. Зарегистрироваться на события проекта можно на морфологияулиц.рф.

Адрес бара "Гаражи": ул. Володарского, 27/1. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 18+.