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Тюменских школьников познакомят со старинными играми разных регионов России

Общество, 09:51 19 июля 2023

группа "Краеведение Тюменской области | Фото: группа "Краеведение Тюменской области

Ежегодная акция "Культурная суббота. Игры народов России детям", где могут поучаствовать и тюменские школьники, стартует с 24 июля. Для участия в акции необходимо создать собственный видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице во ВКонтакте и поставить #игрыкдш, сообщают организаторы.

Дети смогут познакомиться со старинными играми Донецкой народной республики, республик Мордовия, Карелия, Карачаево-Черкесской, Чукотского автономного округа, Воронежской и Вологодской областей, а также проявить свои творческие и организационные способности.

По словам организаторов, игры и забавы ярко выделяются в самобытной культуре каждого народа и являются неотъемлемой частью повседневной жизни, а также обязательным элементом праздничных мероприятий. С помощью народных игр дети не только весело проводили время, но и учились ловкости и храбрости.

Работу можно опубликовать в своих социальных сетях до 30 июля. После их оценит экспертная комиссия, в состав которой входят известные деятели России в области народной культуры. Всего будет выбрано 30 лучших роликов, которые разместят на портале Культурадляшкольников.РФ.

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# дети , игры , культура

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