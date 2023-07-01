В Тюменской области продолжат модернизировать поликлиники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" доказала свою эффективность в Тюменской области, она будет продолжена. Об этом заявил глава региона Александр Моор в ходе рабочей поездки в Викуловский район 18 июля.

"Первичное звено здравоохранения — это уровень, который максимально приближен к людям. Думаю, жители видят, как происходят изменения в этой сфере. Программа направлена на ремонт, реконструкцию либо строительство новых объектов здравоохранения. Это в первую очередь поликлиники, небольшие врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты в населенных пунктах. Второе направление — приобретение современного медицинского оборудования, которое идет одновременно с выполнением работ по капремонту или строительству, и обновление автомобилей скорой помощи и медицинских машин", — рассказал губернатор.

В рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" с августа 2022 года проводилась реконструкция поликлиники Викуловской районной больницы. В медицинском учреждении выполнена внутренняя отделка помещений, капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, устройство кровли и фасада. В 2022-2023 годах в больницу поставлено восемь санитарных автомобилей и одна машина скорой помощи. Викуловская районная больница является филиалом областной больницы № 4, которая располагается в Ишиме.

Александр Моор подчеркнул, что оборудование и новые машины очень востребованы. Только для областной больницы № 4 Ишима за 2022 год приобрели около 130 единиц разного диагностического оборудования. Более трех тысяч исследований сделали на них. Это позитивно влияет на ранее выявление заболеваний, в том числе онкологических. Люди могут пройти наиболее эффективное лечение, увеличить продолжительность и качество жизни.

"Программа будет продолжаться. Мы сделаем все, чтобы медицинская помощь была доступна жителям любого населенного пункта", — заключил Александр Моор.

Инна Пахомова