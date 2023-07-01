Тюменцам предлагают создать триколор ко Дню российского флага

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-флешмоб "Цвета российского флага", посвященный Дню государственного флага России, который отмечается 22 августа, запустил Музей Победы. Жители страны могут подготовить необычное поздравление, проявив творческий подход и создав флаг своими руками в любой форме, пишут организаторы.

"Например, участники могут нарисовать или изготовить коллаж, вышить, составить композицию из одежды, цветов, воздушных шаров, красок, цветной бумаги, пряжи и многое другое", – рассказали в Музее Победы.

Самые оригинальные работы в день праздника будут размещены в виртуальной выставке, которая откроется 22 августа на сайте Музея Победы. Многочисленные фотографии превратятся в масштабную мозаику российского триколора.

Загрузить фотографию можно на сайте.