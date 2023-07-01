572 тюменца воспользовались услугой по паллиативной медпомощи в виде социального сертификата

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

572 тюменца воспользовались услугой по паллиативной медицинской помощи в виде социального сертификата за шесть месяцев 2023 года. Всего выдано 600 сертификатов, из них 219 в амбулаторных условиях, 381 в стационарных, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В этом году областной департамент здравоохранения заключил соглашение на предоставление услуг по паллиативной медицинской помощи с частными медицинскими организациями и федеральными медицинскими учреждениями. Применение социального сертификата позволило снизить барьеры доступности паллиативной медицинской помощи населению за счет предоставления права выбора пациенту организации — поставщика данного вида медицинских услуг.

Напомним, с 2022 года Тюменская область входит в пилотный проект "Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому населению с применением социального сертификата". В регионе проводится комплекс мероприятий по совершенствованию оказания паллиативной медицинской помощи неизлечимым больным, имеющим существенно ограниченные физические или психические возможности и нуждающимся в интенсивной симптоматической терапии, психосоциальной помощи, длительном постороннем уходе.