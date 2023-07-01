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Фестиваль казачьей культуры "Благовест" состоится в Тюменской области 5 августа

Общество, 08:12 20 июля 2023

Комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской области

Фестиваль казачьей культуры "Благовест" состоится в Тюменской области в селе Вагай 5 августа, сообщает информационный центр регионального правительства.

Фестиваль "Благовест" проводится в рамках Дней памяти атамана Ермака Тимофеевича. Казаки Сибирского войскового казачьего общества отправятся на Холм Ермака Тимофеевича в деревню Старый Погост Вагайского района, где проведут службу в часовне в честь небесного покровителя казачества Святителя Николая Мирликийского Чудотворца.

В программе: выступления казачьих творческих коллективов, выставка казачьих куреней, казачья вечерка и казачий музей.

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# Благовест , казаки

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