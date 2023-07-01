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Выставки к 130-летию Владимира Маяковского открыли в Тюменской областной библиотеке

Общество, 16:05 19 июля 2023

vk.com/mendeleevka72 | Фото: vk.com/mendeleevka72

Выставки к 130-летию Владимира Маяковского открыли в холле первого этажа Тюменской областной научной библиотеки и в Детской библиотеке им. Лагунова. Посетители познакомятся с разнообразными видами творчества поэта: детскими книгами, репродукциями его картин, статьями о кино и о нём самом, грампластинками и дисками, сообщает ТОНБ.

В редком фонде подобрали уникальные издания Маяковского: поэму "Владимир Ильич Ленин" 1934 года издания из коллекции книг Георгия Пермякова с иллюстрациями советского художника Ивана Рерберга; репринт "Советской азбуки" 1919 года, в которой поэт исполнил буквы алфавита в виде заглавных буквиц, а в части тиража подкрасил лично. Практически весь тираж "Азбуки" был отправлен на фронт, и поэтому сохранившиеся экземпляры – огромная редкость. Познакомиться с изданиями можно в отделе редких книг, соблюдая правила использования редкого фонда.

vk.com/mendeleevka72 | Фото: vk.com/mendeleevka72

Серию репринтных изданий лучших детских книг 1920–1930-х годов, многие из которых никогда не переиздавались. Книги максимально близки к оригинальным изданиям и защищены дополнительной обложкой – яркой и современной по дизайну. В тематический выпуск "Маяковский раз" включены пять изданий: "Что такое хорошо и что такое плохо", "Эта книжечка моя про моря и про маяк", "Что ни страница – то слон, то львица", "Кем быть?", "Конь-огонь".

Серию можно взять по абонементу и для работы в читальных залах. Вход на выставки свободный, они будут работать до 20 августа.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Тюменская областная научная библиотека

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