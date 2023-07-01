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Тело утонувшего в Иртыше тоболяка нашли через четыре дня

Происшествия, 15:10 19 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тело 63-летнего жителя Тобольска найдено в в реке Иртыш 17 июля. Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина купался в компании знакомых 13 июля. В какой-то момент он скрылся под водой и не больше не выплыл.

О его исчезновении в правоохранительные органы сообщили родные. Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружено и извлечено из воды.

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